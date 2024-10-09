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Знакомьтесь, эту даму зовут Людмила Карамова

Знакомьтесь, эту даму зовут Людмила Карамова

Завозила мигрантов, брала взятки, но в итоге попалась. Глава отдела миграции подполковник Люда арестована.

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Комментарии
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герман писарев
Вы посмотрите на фамилии, они уже здесь.
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот такие у нас коррумпированные &quot;внутренне органы&quot;. За это должен плплотитьмя своей должностью Министр МВД. Иначе уже ни как!
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13 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Так там все мастурбеки...
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11 час.

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