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Царьград

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Уиткофф заявил о готовности к новым переговорам по Украине 6 сентября

Уиткофф заявил о готовности к новым переговорам по Украине 6 сентября

Анкара пока не получила запросов на переговоры по Украине после сообщений спецпосланника США Стива Уиткоффа о трехсторонних консультациях.

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ШКИПЕР

«Кремль ждут сюрпризы перед выборами». Это был, судя по всему, его переговорный козырь. Из той же серии, что и угрозы «закрыть небо над Россией», прозвучавшие несколько дней назад. » И вот после этого высказывания засланцы Трампа надеются на какие то переговоры ?