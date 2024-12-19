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Сийярто: Украина ведет против Венгрии безобразную кампанию

Сийярто: Украина ведет против Венгрии безобразную кампанию

Украинская сторона отказалась от проведения рождественского прекращения огня. Вместо этого она начала вести «безобразную кампанию» против Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

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