Украинская сторона отказалась от проведения рождественского прекращения огня. Вместо этого она начала вести «безобразную кампанию» против Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
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