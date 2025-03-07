Царьград Коллаж Царьграда Очередная серия скандальной истории по выдаче бесплатного жилья приезжим развернулась в Сланцевском районе Ленинградской области.
Бесплатное жильё приезжим. Очередная серия. В Ленобласти пошли на хитрость
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Тюрьма плачет по таким чиновникам,у нас похоже нет прокуратуры,полиции ,следователей,все продались,менять надо всю команду власти с верху и вниз!
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13 час.
АК
Александр Каплуненко
Квартиры чуркам - только за полярным кругом. Без отопления и водоснабжения. Пусть учатся выживать!
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12 час.
Helen
Квартиры и сертификаты им кто дает? Пока местные чинуши, но такими темпами скоро чурбанье заменит русских чинуш и тогда вообще будет все ОК 😪😪😪
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3 час.
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