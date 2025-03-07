Бесплатное жильё приезжим. Очередная серия. В Ленобласти пошли на хитрость

ЕА Евгений Алексеенко Тюрьма плачет по таким чиновникам,у нас похоже нет прокуратуры,полиции ,следователей,все продались,менять надо всю команду власти с верху и вниз!

АК Александр Каплуненко Квартиры чуркам - только за полярным кругом. Без отопления и водоснабжения. Пусть учатся выживать!