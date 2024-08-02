Участники ДТП под Карагандой ищут очевидцев аварии

30 июля в районе поселка Дубовка произошло ДТП с участием автомобилей Audi 80 и Toyota Hilux. Участники аварии считают в столкновении виноват водитель рейсового автобуса, который уехал, и ищут очевидцев произошедшего, сообщает корреспондент ekaraganda.