smi.today

1 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Горицкиц
    Латвийские инструкторы имеют колосальный опыт боевых действий против большой армииВ Украину прибуду...
  • Iness Aartee
    Сплошная ложьАстрологи перечис...
  • Геннадий Сергеев
    Гозман, вали отсюда,ггандон штопанай..."Вопрос цены жизн...

Виктор Вексельберг подверг критике «кошмарные» тренинги личностного роста

Виктор Вексельберг подверг критике «кошмарные» тренинги личностного роста

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг выразил мнение, что властям необходимо осуществлять контроль над «кошмарными» тренингами личностного роста, имеющим возможность повлечь за собой трагические последствия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх