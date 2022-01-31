Виктор Вексельберг подверг критике «кошмарные» тренинги личностного роста

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг выразил мнение, что властям необходимо осуществлять контроль над «кошмарными» тренингами личностного роста, имеющим возможность повлечь за собой трагические последствия.
Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг выразил мнение, что властям необходимо осуществлять контроль над «кошмарными» тренингами личностного роста, имеющим возможность повлечь за собой трагические последствия.
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