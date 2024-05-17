Пользу веганской диеты для собак поставили под сомнение

Люди, которые отказываются от мяса, рыбы, молока, яиц и других продуктов животного происхождения (а также предметов быта, для производства которых эксплуатируют животных), иногда переводят на такое же питание своих домашних питомцев.
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