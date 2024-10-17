Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект об аресте имущества релокантов

КАЗАНЬ, 17 октября, ФедералПресс. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, в котором изложено предложение арестовывать имущество граждан России, ведущих за пределами страны деятельность, направленную против интересов РФ.
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