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"Космическую медузу" и вспышки от ракеты сняли на видео в Алтайском крае

"Космическую медузу" и вспышки от ракеты сняли на видео в Алтайском крае

Вечером 16 сентября с космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35".

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