В НАСА рассказали, как вернутся застрявшие на орбите астронавты Boeing Starliner

Представители НАСА рассказали на специальном брифинге, что два астронавта, которые были доставлены на Международную космическую станцию в июне на корабле Boeing Starliner, вероятно, вернутся на корабле Crew Dragon SpaceX в феврале 2025 года.
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