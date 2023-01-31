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У Романа Костомарова наблюдается положительная динамика в состоянии легких («Матч ТВ»)

У олимпийского чемпиона Романа Костомарова наблюдается положительная динамика в состоянии легких.  Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый ситуацией.

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