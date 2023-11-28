Fix Price прорабатывает варианты выплаты дивидендов всем акционерам

Fix Price подтвердила, что намерена сохранить текущую программу глобальных депозитарных расписок (ГДР) и листинг на Лондонской фондовой бирже, Московской бирже и международной биржи Астаны после предлагаемой редомициляции.
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