Solar AURA: мошенники вновь создают поддельные страницы личных кабинетов банков

В первом полугодии 2026 года в России зафиксировали возвращение мошенников к схемам банковского фишинга, которые массово применялись в 2019–2020 годах и почти не встречались последние 6–7 лет.
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