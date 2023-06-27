БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лондон заставит российских олигархов отдать капиталы Украине

Лондон заставит российских олигархов отдать капиталы Украине

Абрамович, продавший «Челси» за $2.9 млрд, сопротивляется Дмитрий Родионов На фото: олигарх Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Александр Немцев Михаил Нейжмаков Власти Великобритании разрешат владельцам замороженных российских активов тратить средства, но только для восстановления разрушений на территории Украины.

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