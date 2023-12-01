В центральный аппарат СК России будет представлена информация по обращению жителей Липецка в адрес главы ведомства

В социальных медиа опубликовано обращение жителей Липецка к Председателю СК России. Граждане жалуются, что после ремонта дороги и обустройства пешеходной зоны высоким бордюром люди потеряли возможность подъезда к своим домам - они оказались отрезаны пешеходной зоной от проезжей части.
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