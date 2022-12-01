Правоохранительный щит подмосковного Щелково

Сразу оговоримся, все, о чем пойдет речь, может быть подтверждено документально. Редакцию заинтересовало очередное обращение граждан по вопросу работы правоохранительных органов, ведь мы регулярно освещаем данную тему в силу ее актуальности.
Сразу оговоримся, все, о чем пойдет речь, может быть подтверждено документально. Редакцию заинтересовало очередное обращение граждан по вопросу работы правоохранительных органов, ведь мы регулярно освещаем данную тему в силу ее актуальности.
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