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В Петербурге девочка-подросток напилась и умерла

В Петербурге девочка-подросток напилась и умерла

В Северной столице расследуют смерть 17-летней девочки при загадочных обстоятельствах. Тело подростка было обнаружено в квартире дома, расположенного на улице Маринеско, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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