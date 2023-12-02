В Петербурге девочка-подросток напилась и умерла

В Северной столице расследуют смерть 17-летней девочки при загадочных обстоятельствах. Тело подростка было обнаружено в квартире дома, расположенного на улице Маринеско, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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