Режиссер-документалист рассказал о начале боев за Донецкий аэропорт 10 лет назад

Сражение за Донецкий аэропорт им. С. Прокофьева (отстроенный к Евро-2012) началось 10 лет назад. Бои завязались в начале лета 2014-го, а первым днем, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по воздушной гавани, стало 26 мая.