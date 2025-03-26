Пэн Лиюань призвала к объединению глобальных усилий для искоренения туберкулеза

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Супруга председателя КНР Си Цзиньпина, посол доброй воли Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ по вопросам профилактики туберкулеза и ВИЧ/СПИДа Пэн Лиюань в понедельник призвала международное сообщество взять на себя больше обязательств, инвестировать больше средств и принимать больше действий в глобальной профилактике и лечении туберкулеза.