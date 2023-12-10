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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Chrome предложит пользователям из Европы выбрать поисковую систему Пользовате...

Chrome предложит пользователям из Европы выбрать поисковую систему Пользовате...

Chrome предложит пользователям из Европы выбрать поисковую системуПользователи десктопной версии браузера Google Chrome из Евросоюза и Европейской экономической зоны в скором времени увидят сообщение «выберите поисковую систему», что позволит им легко сменить поисковик, используемый по умолчанию.

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