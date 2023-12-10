Chrome предложит пользователям из Европы выбрать поисковую систему Пользовате...

Chrome предложит пользователям из Европы выбрать поисковую системуПользователи десктопной версии браузера Google Chrome из Евросоюза и Европейской экономической зоны в скором времени увидят сообщение «выберите поисковую систему», что позволит им легко сменить поисковик, используемый по умолчанию.
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