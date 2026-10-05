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Юрист Соловьев: стоимость презента педагогу не должна превышать 3000 рублей

Юрист Соловьев: стоимость презента педагогу не должна превышать 3000 рублей

Подарок на День учителя не должен быть дорогим или предполагать поблажки для ученика. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал об ограничениях для таких поздравлений, сообщает Sputnik .

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