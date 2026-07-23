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Регионы России

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Sikorsky приступила к летным испытаниям беспилотного летательного аппарата Nomad 100

Sikorsky приступила к летным испытаниям беспилотного летательного аппарата Nomad 100

Американская компания Sikorsky, входящая в состав Lockheed Martin, начала летные испытания беспилотного летательного аппарата Nomad 100, что стало важным этапом в рамках программы DARPA по созданию перспективных платформ вертикального взлёта и посадки для военных операций.

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