Sikorsky приступила к летным испытаниям беспилотного летательного аппарата Nomad 100

Американская компания Sikorsky, входящая в состав Lockheed Martin, начала летные испытания беспилотного летательного аппарата Nomad 100, что стало важным этапом в рамках программы DARPA по созданию перспективных платформ вертикального взлёта и посадки для военных операций.
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