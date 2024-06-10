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SORBS закрыли. Proofpoint объявили о завершении работы сервиса

SORBS закрыли. Proofpoint объявили о завершении работы сервиса

Proofpoint прекратила работу SORBS, знаменитого сервиса по блокировке спамаКомпания Proofpoint, специализирующаяся на кибербезопасности, объявила о завершении работы своего сервиса по блокировке спама SORBS (Spam and Open Relay Blocking System).

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