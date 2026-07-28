Медведев назвал враньём слухи о мобилизации

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев во вторник вечерам высказался по поводу распространяющихся в зарубежных средствах массовой информации ложных сведений о скором начале мобилизационных мероприятий в государстве.
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