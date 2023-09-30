Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров в рядах ВСУ

РИАМО - 30 сен. Украинский военнослужащий, который попал в плен на запорожском направлении СВО, рассказал, что из-за ситуации на поле боя и вранье командования в рядах ВСУ большое количество дезертиров, сообщает РИА Новости.
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