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ИЗВЕСТИЯ iz

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Группа МПА СНГ не увидела серьезных нарушений на выборах в Белоруссии

Группа МПА СНГ не увидела серьезных нарушений на выборах в Белоруссии

Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (МПА СНГ) не увидели серьезных нарушений на президентских выборах в Белоруссии, сообщил 26 января «Известиям» координатор мониторинговой группы, заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

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