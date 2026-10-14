Ослепший после ранения боец сделал предложение спасшей его медсестре

Российский военнослужащий Григорий Кишловой, потерявший зрение после ранения, сделал предложение медсестре Юлии, которая ухаживала за ним в госпитале.
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