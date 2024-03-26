Теннисистка Александрова оказалась сильнее полячки Швентек на турнире WTA в США

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила представительницу Польши Игу Швентек (первая ракетка мира) в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Майами.
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