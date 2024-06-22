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Военно-морской салон в Кронштадте открылся для всех желающих

Военно-морской салон в Кронштадте открылся для всех желающих

Мероприятие с 22 июня стало доступным для свободного посещения. Официально открывшийся 19 июня на территории кластера «Остров фортов» XII Международный военно-морской салон «Флот-2024» с сегодняшнего стал доступным для обычных посетителей.

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