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Галкин, Ахеджакова, Сафонов и Раппопорт, дружно опозорились в Европе и лишились последнего источника заработка

Галкин, Ахеджакова, Сафонов и Раппопорт, дружно опозорились в Европе и лишились последнего источника заработка

Интересная жизнь с Vera Star Надежды сбежавших звезд на баснословные заработки в "свободной и демократичной" Европе тают на глазах.

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Комментарии
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мимопроходила мимопроходила
нипоняла,судя по картинке у Сафонова почти все билеты проданы(?)
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17 час.
Владимир Петров
Надо отслеживать возню врагов... Научить бы русских бойкотриовать кино и спектакли с участием врагов и не допускать финансирования вражеских кривляний...
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15 час.
НК
Наталья Климова
Проданные билеты отмечаются белым цветом.Разноцветные-билеты разной стоимости.
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14 час.

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