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Юрист Емелин оценил проект о блокировке счетов и карт россиян на 10 дней

Юрист Емелин оценил проект о блокировке счетов и карт россиян на 10 дней

Андрей Емелин, председатель Национального совета финансового рынка, заявил, что инициатива Росфинмонитринга о приостановке на 10 дней операций по банковским счетам и картам необходима для противодействия организованным преступным группам.

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