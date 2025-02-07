Китайские автомобили продаваемые в России в 2025 году

В 2025 году автомобили из Китая продолжают укреплять свои позиции на российском рынке, предлагая потребителям широкий выбор моделей, сочетающих в себе доступную цену, современные технологии, высокое качество сборки.
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