В Госдуме РФ сообщили условия конфискации сбережений россиян

В Госдуме РФ назвали условия, при котором сбережения россиян будут арестованы. По словам депутата Госдумы РФ Николая Арефьева, накопления населения РФ будут конфискованы в случае блокировки всех денежных средств России, которые находятся за рубежом.
В Госдуме РФ назвали условия, при котором сбережения россиян будут арестованы. По словам депутата Госдумы РФ Николая Арефьева, накопления населения РФ будут конфискованы в случае блокировки всех денежных средств России, которые находятся за рубежом.
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