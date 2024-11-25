ПВО сработало четко: беспилотник уничтожен над Брянщиной

Благодаря оперативным действиям российских военных, пресечена очередная попытка украинских войск атаковать мирные объекты Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз 26 ноября в своем Telegram-канале.
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