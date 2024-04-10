Крупнейшая афёра в РККА: что натворил красноармеец-дезертир Николай Павленко

Этот старший лейтенант (таково было реальное воинское звание Николая Павленко, остальные, вплоть до полковника, он присвоил себе сам) на протяжении почти 10 лет, с 1942 года, создавал и возглавлял фиктивные организации.
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