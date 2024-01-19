Экс-посол ФРГ Ишингер: В НАТО найдутся несогласные со вступлением Украины

Экс-посол Германии в Соединенных Штатах Америки и Великобритании Вольфганг Ишингер заявил, что в обозримом будущем у Украины вряд ли получится вступить в Североатлантический альянс, так как в НАТО наверняка найдутся несогласные с подобным решением.