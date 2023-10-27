Дольщики долгостроя ЖК «Остров Эрин» могут зарегистрировать права собственности в Росреестре

В октябре 2023 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о постановке на кадастровый учет двух многоквартирных домов в составе проблемного жилого комплекса «Остров Эрин» в Троицком административном округе столицы.
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