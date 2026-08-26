В Чувашии представители Общественного совета при МВД по региону в рамках всероссийской акции «Помоги пойти учиться» передали учебные пособия для воспитанников спецучреждения

Ранее общественники пополнили художественной, исторической и краеведческой литературой библиотеку Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Чувашской Республике, передав более 300 книг.
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