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В День российского кино: названы лучшие российские семейные фильмы за последние 25 лет

В День российского кино: названы лучшие российские семейные фильмы за последние 25 лет

«Чебурашка», «Последний богатырь» и «Пальма» возглавили рейтинг картин для семейного просмотра. «Мой дикий друг», 2024 кадр из фильмаКо Дню российского кино, который отмечается 27 августа, киноканал «Русский Бестселлер» представил рейтинг лучших отечественных семейных фильмов, вышедших за последние 25 лет.

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