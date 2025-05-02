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Царьград

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"Здесь восходит Русское солнце": Где начинается Россия? Малофеев показал особые фотографии

"Здесь восходит Русское солнце": Где начинается Россия? Малофеев показал особые фотографии

Основатель Царьграда Константин Малофеев показал часть России, где восходит Русское солнце. Россия начинается на Чукотке, - пишет в своём телеграм-канале основатель "Первого Русского" Константин Малофеев.

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