«Кац предлагает сдаться»: ядерная ракета «Буревестник» оказывается совершенно не тем что ожидалось. Россия совершила технологический прорыв?

3,9K прочитали Про «Буревестник» (она же 9М730) впервые речь зашла в 2018 году. Тогда на весь мир было объявлено о том, что Россия обладает уникальной технологией, которая дает возможность обуздать мощь ядерной реакции в компактном реакторе.