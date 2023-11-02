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«Кац предлагает сдаться»: ядерная ракета «Буревестник» оказывается совершенно не тем что ожидалось. Россия совершила технологический прорыв?

«Кац предлагает сдаться»: ядерная ракета «Буревестник» оказывается совершенно не тем что ожидалось. Россия совершила технологический прорыв?

3,9K прочитали Про «Буревестник» (она же 9М730) впервые речь зашла в 2018 году. Тогда на весь мир было объявлено о том, что Россия обладает уникальной технологией, которая дает возможность обуздать мощь ядерной реакции в компактном реакторе.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранцы, читайте Максима Горького - песнь о Буревестнике, это ОН затронул эту тему!👀👍👈😜
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2 д.

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