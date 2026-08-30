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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» удержал ничью со «Спартаком». Пеерд матчем давали 5.30 на такой исход

«Спартак» на своем поле не смог обыграть «Оренбург» (1:1). На 66-й минуте нападающий «Оренбурга» Роман Куль открыл счет, воспользовавшись ошибкой Кристофера Ву.

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