«Люди просто хотели домой» Тысячи русских эмигрантов ринулись в СССР после войны. Как происходило их воссоединение с родиной?

После Второй мировой войны в СССР хлынул поток русских эмигрантов. Те, кто когда-то бежал за границу, спасаясь от советской власти, теперь стремились вернуться назад в страну, которая только что победила фашизм и спасла Европу от гибели.
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