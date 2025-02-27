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Нашли без сознания. Юная модель с Алтая в тяжелом состоянии попала в реанимацию в Китае

Нашли без сознания. Юная модель с Алтая в тяжелом состоянии попала в реанимацию в Китае

20-летней Диане Галиной в Пекине провели две экстренные операции, сейчас она нуждается в помощи для реабилитации 20-летняя модель из Алтайского края Диана Галина в критическом состоянии госпитализирована в Китае.

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