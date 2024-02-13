Совет ЕС принял решение по заблокированным российским активам

Совет ЕС сегодня принял решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ), владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС.
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