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Уткин назвал возможного победителя Лиги чемпионов

Уткин назвал возможного победителя Лиги чемпионов

«Атлетико» сыграет с «Интером» 20 февраля в Италии.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»--> Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин назвал главного фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2023/24.

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