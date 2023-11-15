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Военное обозрение

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Украинские власти сообщили о ракетном ударе ВС РФ по объекту в Кривом Роге

Украинские власти сообщили о ракетном ударе ВС РФ по объекту в Кривом Роге

Взрывы в г. Кривой Рог, которые слышали жители вчера, стали следствием ракетного удара ВС РФ. Об этом заявили украинские власти.

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