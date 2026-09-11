Связь 5G запущена в России

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Коммерческие сети связи пятого поколения впервые запустили в России. На первом этапе 5G заработал в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 млн человек, сообщили 11 сентября в Минцифры.