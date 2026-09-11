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Связь 5G запущена в России

Связь 5G запущена в России

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Коммерческие сети связи пятого поколения впервые запустили в России. На первом этапе 5G заработал в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 млн человек, сообщили 11 сентября в Минцифры.

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