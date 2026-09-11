Связь 5G запущена в России

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Коммерческие сети связи пятого поколения впервые запустили в России. На первом этапе 5G заработал в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 млн человек, сообщили 11 сентября в Минцифры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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