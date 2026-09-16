Как спасти ноги от луж и первой слякоти

Осень — это время, когда любимые кеды отправляются на заслуженный отдых, а мы начинаем играть в увлекательную игру «перепрыгни через лужу».
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