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Астроном оценил вероятность попадания Земли в черную дыру

Астроном оценил вероятность попадания Земли в черную дыру

Эксперт отметил, что черная дыра — не "космический пылесос" Земле не угрожает поглощение черной дырой, даже если этот объект гипотетически займет место Солнца.

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